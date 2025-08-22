Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Сьоне» раскрыли, какой образ после себя оставил Антон Миранчук

В «Сьоне» раскрыли, какой образ после себя оставил Антон Миранчук
Аудио-версия:
Комментарии

Президент «Сьона» Кристиан Константин высказался о покидающем швейцарский клуб российском полузащитнике Антоне Миранчуке. Ранее стало известно, что Миранчук продолжит карьеру в московском «Динамо».

«У нас был контракт на два сезона, у Антона имелась опция выхода. Это довольно короткий срок. Лучше было бы подписать контракт на три сезона с возможностью выхода после двух. Тем не менее он сумел вернуться в национальную команду. Антон оставил после себя образ очень техничного футболиста, товарища по команде, которого все очень ценили», — приводит слова функционера «РИА Новости Спорт».

Антон Миранчук перебрался в «Сьон» из московского «Локомотива» в статусе свободного агента в сентябре 2024 года. Всего на его счету два гола и три результативные передачи за клуб в 25 матчах чемпионата Швейцарии. В Мир Российской Премьер-Лиге 29-летний игрок забил 37 голов и отдал 25 результативных передач в 163 встречах.

Материалы по теме
«Для Антона было в новинку много бегать». Президент «Сьона» — о Миранчуке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android