Президент «Сьона» Кристиан Константин высказался о покидающем швейцарский клуб российском полузащитнике Антоне Миранчуке. Ранее стало известно, что Миранчук продолжит карьеру в московском «Динамо».

«У нас был контракт на два сезона, у Антона имелась опция выхода. Это довольно короткий срок. Лучше было бы подписать контракт на три сезона с возможностью выхода после двух. Тем не менее он сумел вернуться в национальную команду. Антон оставил после себя образ очень техничного футболиста, товарища по команде, которого все очень ценили», — приводит слова функционера «РИА Новости Спорт».

Антон Миранчук перебрался в «Сьон» из московского «Локомотива» в статусе свободного агента в сентябре 2024 года. Всего на его счету два гола и три результативные передачи за клуб в 25 матчах чемпионата Швейцарии. В Мир Российской Премьер-Лиге 29-летний игрок забил 37 голов и отдал 25 результативных передач в 163 встречах.