Суперкомпьютер определил главных фаворитов нового сезона Серии А

Суперкомпьютер компании Opta провёл анализ команд, которые принимают участие в нынешнем сезоне итальянской Серии А, и определил главных фаворитов на завоевание чемпионского титула, сообщает аккаунт Opta Analyst в социальной сети X.

Чемпионат Италии, по прогнозам суперкомпьютера, выиграет «Интер». На победу «нерадзурри» дают 35,9%. Главными конкурентами миланской команды называют «Наполи» (13,7%) и «Аталанту» (12,8%).

Действующим чемпионом Италии является «Наполи». Неаполитанцы выигрывали итальянское первенство четыре раза. Новый сезон Серии А стартует в эту субботу, 23 августа, матчем между «Дженоа» и «Лечче».