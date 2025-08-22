Скидки
Бавария Мюнхен — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
21:30 Мск
Футбол Новости

«Челси» согласовал контракт с Хави Симонсом до 2031 года — Флориан Плеттенберг

«Челси» согласовал контракт с Хави Симонсом до 2031 года — Флориан Плеттенберг
Лондонский «Челси» достиг устного соглашения о контракте с полузащитником немецкого «РБ Лейпциг» Хави Симонсом, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети X.

По информации источника, соглашение футболиста с лондонцами будет рассчитано до 2031 года. Письменные детали трансфера будут оформлены на следующей неделе. Конкретные переговоры между «Челси» и клубом Симонса планируется провести после матча «Лейпцига» с «Баварией», который пройдёт сегодня, 22 августа.

22-летний Симонс связан контрактом с «Лейпцигом» до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает его в € 70 млн. В нынешнем сезоне нидерландец успел провести один матч за «РБ Лейпциг» в Кубке Германии, отметившись одним голом и одной результативной передачей.

