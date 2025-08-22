Скидки
Бавария Мюнхен — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Защитник сборной России Дивеев: будет особенно интересно сыграть с Катаром

Защитник сборной России Игорь Дивеев высказался о предстоящих товарищеских матчах национальной команды. В сентябре россияне сыграют дома с Иорданией, а на выезде встретятся с Катаром.

«Особенно интересно было бы сыграть с Катаром. Да и вообще интересно поиграть за сборную с этими командами. Прикольно, когда играешь против футболистов из других стран — сам себе вызов бросаешь», — сказал Дивеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

С февраля 2022 года по решению ФИФА и УЕФА все российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях из-за событий на Украине. С тех пор команды РПЛ не выступают в еврокубках, а национальная команда под руководством Валерия Карпина проводит исключительно товарищеские матчи.

