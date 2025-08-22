«Зенит» провёл открытую тренировку и фестиваль для болельщиков на Дворцовой площади

Футбольный клуб «Зенит» организовал открытую тренировку и масштабный фестиваль для болельщиков в центре Санкт-Петербурга. Он стартовал со спортивной разминки на футбольном поле для всех желающих, также жители и гости города могли испытать свои силы в футбольных аттракционах, нанести аквагрим и подкрепиться в точках питания.

Первыми на открытую тренировку вышли игроки и тренеры «Зенита»-2. В это же время футболистки женской команды Елена Голик, Полина Сорокина и Юлия Гриченко отвечали на вопросы болельщиков с главной сцены фестиваля. Ключевым событием дня стало появление на Дворцовой площади главного тренера основной команды сине-бело-голубых Сергея Семака.

Фото: Пресс-служба ФК «Зенит»

Игроки провели короткую разминку, а после начали тренировку с воспитанниками проекта «Зенит-Чемпионка», которая состояла из упражнений на технику и контроль мяча, а также ударов по воротам. Затем футболисты провели несколько двусторонних матчей.

Тренировка завершилась масштабной автограф-сессией игроков и тренеров санкт-петербургской команды. Теперь футбольное поле, на котором она проходила, передадут в благотворительный фонд и разместят на территории детского учреждения. Завершился праздник на Дворцовой площади выступлениями группы «Кирпичи» и Нейромонаха Феофана. Всего фестиваль и открытую тренировку «Зенита» посетили более 25 тысяч человек.