«Торпедо» объявило об уходе экс-нападающего «Спартака» Ари с поста спортивного директора

Пресс-служба московского «Торпедо» объявила, что бывший нападающий ряда российских клубов Ари покинул пост спортивного директора клуба.

«Арикленес да Силва Феррейра (Ари) завершает свою работу на посту спортивного директора «Торпедо». Он занимал эту должность с декабря 2024 года. Желаем удачи в дальнейшей карьере», — сказано в сообщении «Торпедо», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

В нынешнем сезоне чёрно-белые выступают в Лиге Pari. Московский клуб понизили до второго по силе российского дивизиона из-за коррупционного скандала. После первых пяти туров «Торпедо» набрало четыре очка и занимает 13-е место в турнирной таблице.