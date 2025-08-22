Ари сделал заявление после ухода из «Торпедо»

Покинувший должность спортивного директора «Торпедо» Ари выступил с заявлением, поблагодарив руководство клуба за поддержку. Ари работал спортдиректором чёрно-белых с декабря 2024 года.

«Хочу поблагодарить «Торпедо» за возможность работы в клубе с великой историей, благодарен за бесценный опыт. Особенно хочу выразить большую благодарность руководству клуба за оказанное доверие и поддержку на протяжении всего сотрудничества.

Также не могу не отметить работу всего штаба. Спасибо за профессионализм, преданность делу, слаженность в работе. Каждый из вас внёс неоценимый вклад в общее дело. И, конечно же, желаю удачи команде! Пусть каждая игра будет наполнена упорством, командным духом и стремлением к победе. Верю в ваш потенциал и уверен, что вас ждёт яркое будущее. Болею за вас и желаю только успехов!» — приводит слова Ари пресс-служба «Торпедо».