Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ари сделал заявление после ухода из «Торпедо»

Ари сделал заявление после ухода из «Торпедо»
Аудио-версия:
Комментарии

Покинувший должность спортивного директора «Торпедо» Ари выступил с заявлением, поблагодарив руководство клуба за поддержку. Ари работал спортдиректором чёрно-белых с декабря 2024 года.

«Хочу поблагодарить «Торпедо» за возможность работы в клубе с великой историей, благодарен за бесценный опыт. Особенно хочу выразить большую благодарность руководству клуба за оказанное доверие и поддержку на протяжении всего сотрудничества.

Также не могу не отметить работу всего штаба. Спасибо за профессионализм, преданность делу, слаженность в работе. Каждый из вас внёс неоценимый вклад в общее дело. И, конечно же, желаю удачи команде! Пусть каждая игра будет наполнена упорством, командным духом и стремлением к победе. Верю в ваш потенциал и уверен, что вас ждёт яркое будущее. Болею за вас и желаю только успехов!» — приводит слова Ари пресс-служба «Торпедо».

Материалы по теме
Официально
«Торпедо» объявило об уходе экс-нападающего «Спартака» Ари с поста спортивного директора
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android