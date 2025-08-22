Сборная России поздравила Артёма Дзюбу с 37-летием

Пресс-служба сборной России по футболу поздравила с днём рождения нападающего «Акрона» Артёма Дзюбу. Сегодня, 22 августа, футболисту исполняется 37 лет.

«Дзюбе — 37! Поздравляем с днём рождения лучшего бомбардира в истории сборной. За 56 матчей в футболке национальной команды Артём забил 31 мяч и отдал 16 голевых передач.

Желаем нападающему футбольного долголетия, бесконечного счастья и новых достижений», — написала пресс-служба национальной команды.

Напомним, Дзюба является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Сейчас на его счету 242 гола. За стартовые пять туров нового сезона Мир РПЛ он забил два гола и отдал две результативные передачи.