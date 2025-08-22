Скидки
Бавария Мюнхен — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Челси» продал португальского защитника Ренату Вейгу в «Вильярреал»

«Челси» продал португальского защитника Ренату Вейгу в «Вильярреал»
Комментарии

Испанский «Вильярреал» на своём официальном сайте объявил о переходе португальского центрального защитника Ренату Вейги из лондонского «Челси», контракт с ним рассчитан до июня 2032 года.

По информации СМИ, сумма трансфера игрока сборной Португалии составила € 24,5 млн. За «Челси» 22-летний Вейга успел сыграть 18 матчей во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Вместе с лондонцами португалец стал победителем Лиги конференций в прошлом сезоне. В составе национальной команды летом этого года Вейга стал чемпионом Лиги наций.

Вейга также играл за «Спортинг», «Аугсбург», «Базель» и «Ювентус».

