Агент Депелян — о Сперцяне: если бы «Саутгемптон» выступал в АПЛ, вопросов бы не возникало

Аудио-версия:
Армянский агент Ара Депелян высказался о ситуации с сорвавшимся трансфером Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» в «Саутгемптон».

«Я не владею информацией по ситуации со Сперцяном. Кто-то пишет, что «Краснодар» его не отпустил, а кто-то, что сам Эдик не захотел, потому что это Чемпионшип. Возникает двоякое мнение: с одной стороны, можно взять и поехать туда, с другой — это Чемпионшип. Я бы лично хотел, чтобы он перешёл в команду Премьер-лиги. Необязательно это будет Англия. Возможно, Франция или Италия. Это не имеет никакой разницы.

Что касается Чемпионшипа, уже самому Эдику решать, готов ли он менять команду-чемпиона, где он капитан, на клуб из второго дивизиона Англии. Понятно, если бы «Саутгемптон» уже сейчас выступал в АПЛ, вопросов бы не возникало», — сказал Депелян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

