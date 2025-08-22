Валерий Овчинников: отъезд Карпина в сборную поможет «Динамо» отойти психологически

Отечественный тренер Валерий Овчинников высказался о работе Валерия Карпина на посту главного тренера московского «Динамо». Специалист совмещает должности в клубе РПЛ и сборной России.

«Кто из спартаковцев успешно работал в «Динамо»? У Карпина суперсложная задача — работать в «Динамо». Моей первой командой было «Динамо» из Кирова. В те далёкие времена у динамовцев было обострённое чувство инородного тела. Как сейчас помню, говорили: «Неистинный динамовец!» Даже в своё время Сан Саныча Севидова критиковали, что он «неистинный динамовец». Поэтому и Карпину очень трудно работать! Мне кажется, его отъезд в сборную России на две недели поможет «Динамо» отойти психологически — без тренера напряжение спадёт», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.