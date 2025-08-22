«Он — самый великий игрок». Томас Мюллер выбрал между Роналду и Месси

Нападающий «Ванкувер Уайткэпс» Томас Мюллер высказался о противостоянии форвардов «Аль-Насра» и «Интер Майами» Криштиану Роналду и Лионеля Месси, назвав игрока, которому отдаёт предпочтение.

«Спор о Криштиану и Месси был всегда, но они оба сумасшедшие футболисты. В первые 10 лет моей профессиональной карьеры я постоянно был на стороне Криштиану. У Месси немного более элегантная манера игры, а я уже стал немного старше и немного более «романтичен» в этом плане, поэтому мне важнее стиль, чем статистика. После того как Месси выиграл чемпионат мира с Аргентиной, я на его стороне. Он — самый великий игрок, который когда-либо был в нашем виде спорта», — приводит слова Мюллера Sport.es.

38-летний Месси за свою карьеру стал восьмикратным обладателем «Золотого мяча», а также четыре раза признавался футболистом года по версии ФИФА. Аргентинец выигрывал чемпионат мира, дважды Кубок Америки, четырежды Лигу чемпионов, 10 раз становился чемпионом Испании в составе «Барселоны. Всего на счету Месси 46 командных трофеев.

40-летний Роналду на своём счету имеет пять «Золотых мячей» и три победы в номинации футболиста года по версии ФИФА. Португалец является чемпионом Европы, двукратным победителем Лиги наций, пятикратным обладателем трофея Лиги чемпионов, а также трижды становился чемпионом Англии и по два раза Испании и Италии. Всего Роналду за свою карьеру выиграл 34 командных трофея.