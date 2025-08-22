Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Он — самый великий игрок». Томас Мюллер выбрал между Роналду и Месси

«Он — самый великий игрок». Томас Мюллер выбрал между Роналду и Месси
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Ванкувер Уайткэпс» Томас Мюллер высказался о противостоянии форвардов «Аль-Насра» и «Интер Майами» Криштиану Роналду и Лионеля Месси, назвав игрока, которому отдаёт предпочтение.

«Спор о Криштиану и Месси был всегда, но они оба сумасшедшие футболисты. В первые 10 лет моей профессиональной карьеры я постоянно был на стороне Криштиану. У Месси немного более элегантная манера игры, а я уже стал немного старше и немного более «романтичен» в этом плане, поэтому мне важнее стиль, чем статистика. После того как Месси выиграл чемпионат мира с Аргентиной, я на его стороне. Он — самый великий игрок, который когда-либо был в нашем виде спорта», — приводит слова Мюллера Sport.es.

38-летний Месси за свою карьеру стал восьмикратным обладателем «Золотого мяча», а также четыре раза признавался футболистом года по версии ФИФА. Аргентинец выигрывал чемпионат мира, дважды Кубок Америки, четырежды Лигу чемпионов, 10 раз становился чемпионом Испании в составе «Барселоны. Всего на счету Месси 46 командных трофеев.

40-летний Роналду на своём счету имеет пять «Золотых мячей» и три победы в номинации футболиста года по версии ФИФА. Португалец является чемпионом Европы, двукратным победителем Лиги наций, пятикратным обладателем трофея Лиги чемпионов, а также трижды становился чемпионом Англии и по два раза Испании и Италии. Всего Роналду за свою карьеру выиграл 34 командных трофея.

Материалы по теме
Моуринью назвал Месси футболистом, который больше всех помог ему в развитии как тренеру
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android