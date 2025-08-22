Скидки
Бавария Мюнхен — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
21:30 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер «Акрона» Тедеев: сейчас ЦСКА показывает самый содержательный футбол в РПЛ

Комментарии

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев высказался в преддверии матча 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ПФК ЦСКА. Специалист считает, что армейцы сейчас показывают самый содержательный футбол в РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 17:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Акрон
Тольятти
«ЦСКА сегодня показывает самый содержательный футбол, поэтому в какой‑то степени надо просто продолжать думать только о победе. Надо настраивать себя в каждой отдельно взятой ситуации и поединке на победу. Чем больше наберётся побед в таких матчах, тем ближе мы будем к успеху», — сказал Тедеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, матч ЦСКА — «Акрон» состоится в воскресенье, 24 августа, в Москве.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

