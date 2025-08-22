Тренер «Акрона» Тедеев: сейчас ЦСКА показывает самый содержательный футбол в РПЛ

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев высказался в преддверии матча 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ПФК ЦСКА. Специалист считает, что армейцы сейчас показывают самый содержательный футбол в РПЛ.

«ЦСКА сегодня показывает самый содержательный футбол, поэтому в какой‑то степени надо просто продолжать думать только о победе. Надо настраивать себя в каждой отдельно взятой ситуации и поединке на победу. Чем больше наберётся побед в таких матчах, тем ближе мы будем к успеху», — сказал Тедеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, матч ЦСКА — «Акрон» состоится в воскресенье, 24 августа, в Москве.