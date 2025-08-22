Полузащитник московского «Локомотива» Сергей Пиняев ответил на вопрос, способны ли железнодорожники бороться за победу в Мир Российской Премьер-Лиге. Хавбек предложил дождаться хотя бы 29-го тура, чтобы точно определить, кто сможет стать чемпионом.

— «Локомотив» способен побороться за чемпионство?

— Вы после пяти туров задаёте такие вопросы. У нас впереди ещё 25 туров.

— 25 финалов.

— Не скажу, что 25 финалов, но просто чемпион определяется после 29‑го, 30‑го тура. Если мы пообщаемся с вами после 29-го тура, то скажу, кто примерно станет чемпионом. Пока рано об этом говорить. Будем делать всё возможное в каждом матче, — приводит слова Пиняева «Матч ТВ».

По состоянию на сегодняшний день в чемпионате России лидирует московский «Локомотив». Железнодорожники набрали 13 очков по результатам пяти проведённых встреч. Второе место в турнирной таблице занимает «Краснодар», тройку лидеров замыкает ЦСКА. Действующий чемпион России — «Краснодар».