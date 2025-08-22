Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Пиняев ответил, способен ли «Локомотив» бороться за чемпионский титул

Сергей Пиняев ответил, способен ли «Локомотив» бороться за чемпионский титул
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник московского «Локомотива» Сергей Пиняев ответил на вопрос, способны ли железнодорожники бороться за победу в Мир Российской Премьер-Лиге. Хавбек предложил дождаться хотя бы 29-го тура, чтобы точно определить, кто сможет стать чемпионом.

— «Локомотив» способен побороться за чемпионство?
— Вы после пяти туров задаёте такие вопросы. У нас впереди ещё 25 туров.

— 25 финалов.
— Не скажу, что 25 финалов, но просто чемпион определяется после 29‑го, 30‑го тура. Если мы пообщаемся с вами после 29-го тура, то скажу, кто примерно станет чемпионом. Пока рано об этом говорить. Будем делать всё возможное в каждом матче, — приводит слова Пиняева «Матч ТВ».

По состоянию на сегодняшний день в чемпионате России лидирует московский «Локомотив». Железнодорожники набрали 13 очков по результатам пяти проведённых встреч. Второе место в турнирной таблице занимает «Краснодар», тройку лидеров замыкает ЦСКА. Действующий чемпион России — «Краснодар».

Материалы по теме
«Локомотив» правильно сделал». Бубнов — о трансфере Самошникова в «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android