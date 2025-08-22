Скидки
Главная Футбол Новости

Расписание матчей 2-го тура чемпионата Англии — 2025/2026 по футболу

Аудио-версия:
Сегодня, 22 августа, матчем «Вест Хэм» — «Челси» стартует 2-й тур английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 2-го тура АПЛ:

22 августа, пятница:

  • 22:00 мск. «Вест Хэм» — «Челси».

23 августа, суббота:

  • 14:30 мск. «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур»;
  • 17:00 мск. «Борнмут» — «Вулверхэмптон»;
  • 17:00 мск. «Брентфорд» — «Астон Вилла»;
  • 17:00 мск. «Бернли» — «Сандерленд»;
  • 19:30 мск. «Арсенал» — «Лидс».

24 августа, воскресенье:

  • 16:00 мск. «Кристал Пэлас» — «Ноттингем Форест»;
  • 16:00 мск. «Эвертон» — «Брайтон»;
  • 18:30 мск. «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед».

25 августа, понедельник:

  • 22:00 мск. «Ньюкасл Юнайтед» — «Ливерпуль».

Действующий чемпион Англии — «Ливерпуль».

