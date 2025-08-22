Расписание матчей 2-го тура чемпионата Англии — 2025/2026 по футболу
Сегодня, 22 августа, матчем «Вест Хэм» — «Челси» стартует 2-й тур английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 2-го тура АПЛ:
22 августа, пятница:
- 22:00 мск. «Вест Хэм» — «Челси».
23 августа, суббота:
- 14:30 мск. «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур»;
- 17:00 мск. «Борнмут» — «Вулверхэмптон»;
- 17:00 мск. «Брентфорд» — «Астон Вилла»;
- 17:00 мск. «Бернли» — «Сандерленд»;
- 19:30 мск. «Арсенал» — «Лидс».
24 августа, воскресенье:
- 16:00 мск. «Кристал Пэлас» — «Ноттингем Форест»;
- 16:00 мск. «Эвертон» — «Брайтон»;
- 18:30 мск. «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед».
25 августа, понедельник:
- 22:00 мск. «Ньюкасл Юнайтед» — «Ливерпуль».
Действующий чемпион Англии — «Ливерпуль».
