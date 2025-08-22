Скидки
Юрий Жирков рассказал, готов ли он быть тренером

Юрий Жирков рассказал, готов ли он быть тренером
Бывший игрок ряда российских клубов и лондонского «Челси» Юрий Жирков рассказал, готов ли он попробовать свои силы в тренерской деятельности. Ранее Жирков завершил обучение на тренерскую лицензию.

«Созрел ли для тренерской карьеры? Эта лицензия даёт право тренировать Вторую лигу главным тренером, всё остальное — помощником. Пока никто меня никуда не зовёт, из моих знакомых никто не возглавил клуб, так что пока предложений нет», — приводит слова Жиркова ТАСС.

Жирков пять раз становился чемпионом России, выигрывал Кубок УЕФА, а также английскую Премьер-лигу. В составе сборной России Юрий стал бронзовым призёром чемпионата Европы — 2008 и четвертьфиналистом чемпионата мира — 2018.

