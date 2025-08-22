Агент Миранчука заявил, что Антон прошёл медобследование и подписал контракт с «Динамо»

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы российского полузащитника «Сьона» Антона Миранчука, заявил, что его клиент успешно прошёл медосвидетельствование для «Динамо» и заключил контракт с московским клубом.

«Антон удачно прошёл медосмотр, всё хорошо. 40 минут назад выехал из офиса в сторону базы. Подписал контракт с «Динамо». Можно говорить о том, что переход состоялся и он игрок московского «Динамо», — приводит слова Кузьмичёва «Матч ТВ».

Антон Миранчук перебрался в «Сьон» в статусе свободного агента в сентябре 2024 года. Всего на его счету два гола и три результативные передачи за клуб в 25 матчах чемпионата Швейцарии. В Мир Российской Премьер-Лиге 29-летний игрок забил 37 голов и отдал 25 результативных передач в 163 встречах за «Локомотив».