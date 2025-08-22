Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Миранчука заявил, что Антон прошёл медобследование и подписал контракт с «Динамо»

Агент Миранчука заявил, что Антон прошёл медобследование и подписал контракт с «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы российского полузащитника «Сьона» Антона Миранчука, заявил, что его клиент успешно прошёл медосвидетельствование для «Динамо» и заключил контракт с московским клубом.

«Антон удачно прошёл медосмотр, всё хорошо. 40 минут назад выехал из офиса в сторону базы. Подписал контракт с «Динамо». Можно говорить о том, что переход состоялся и он игрок московского «Динамо», — приводит слова Кузьмичёва «Матч ТВ».

Антон Миранчук перебрался в «Сьон» в статусе свободного агента в сентябре 2024 года. Всего на его счету два гола и три результативные передачи за клуб в 25 матчах чемпионата Швейцарии. В Мир Российской Премьер-Лиге 29-летний игрок забил 37 голов и отдал 25 результативных передач в 163 встречах за «Локомотив».

Материалы по теме
«Для Антона было в новинку много бегать». Президент «Сьона» — о Миранчуке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android