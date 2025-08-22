Скидки
Бавария Мюнхен — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Колыванов: не могу сказать, что Антон Миранчук — суперприобретение для «Динамо»

Известный российский экс-футболист Игорь Колыванов отреагировал на новости, что полузащитник «Сьона» Антон Миранчук переходит в московское «Динамо».

«Я давно не видел в игре Антона Миранчука, однако он был лидером «Локомотива». Это футболист, который умеет отдать, забить, развернуть. Но Антон провёл не лучший сезон в Швейцарии — в Европе везде нужно бегать. Возможно, изначально он не мог предположить, что нагрузки будут сильными, а чемпионат — тяжёлым.

Конечно, хочется, чтобы Миранчук вышел на определённый уровень, который уже показывал в России. Однако сейчас не могу сказать, что Антон — суперприобретение для «Динамо». Да, это хороший футболист, но надо понимать, в каком состоянии он приехал», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

