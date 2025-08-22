Скидки
Бавария Мюнхен — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
21:30 Мск
Главная Футбол Новости

Силкин: любая команда с удовольствием взяла бы к себе Антона Миранчука

Силкин: любая команда с удовольствием взяла бы к себе Антона Миранчука
Комментарии

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о готовящемся переходе полузащитника «Сьона» Антона Миранчука в московский клуб.

«Антон Миранчук — это хороший трансфер для «Динамо». Это атакующий футболист, который может забить, отдать пас или придержать мяч. Такого игрока любая команда взяла бы к себе с удовольствием. Миранчука берут, потому что Карпин не удовлетворён игрой атакующей линии.

Антон поехал в Европу не в самом молодом возрасте, поэтому сложно было там перестроиться. Чем моложе уезжаешь, тем легче в Европе раскрыться», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Комментарии
