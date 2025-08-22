Силкин: Карпин не может найти взаимопонимание с игроками «Динамо» — они более характерные

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о проблемах московского клуба под руководством Валерия Карпина. Специалист возглавил команду этим летом. По итогам пяти стартовых туров Мир РПЛ «Динамо» занимает 11-место в турнирной таблице.

«Нужно быть внутри «Динамо», чтобы знать состояние дел. Карпина назначали не просто так, перед ним ставят определённые задачи. Но последние результаты говорят о том, что он никак не может найти взаимопонимание с футболистами команды. Одно дело — «Ростов», где тренер поманил в сборную России, и вот тебе вся мотивация. А в «Динамо» собраны более характерные игроки», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.