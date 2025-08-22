«Всем будет хорошо от этого». Олусегун — о возможном уходе Сперцяна из «Краснодара»

Футболист «Краснодара» Олакунле Олусегун, находящийся в аренде у «Пари НН», заявил, что полузащитнику «быков» Эдуарду Сперцяну пора идти на повышение, так как наступил подходящий для этого момент. Ранее сообщалось, что в услугах Сперцяна заинтересован «Саутгемптон», однако сам хавбек не пожелал уезжать в команду из Чемпионшипа.

— Сперцян может перейти в «Саутгемптон». Что думаешь об этом?

— Я считаю Эдуарда очень хорошим игроком. Он выкладывается на максимум в каждом матче и делает всё, что можно. Для него двигаться дальше — хорошее решение, потому что пришло время. Он сделал много для «Краснодара» и РПЛ. Думаю, что всем будет хорошо от этого перехода, — приводит слова Олусегуна «Матч ТВ».

В текущем сезоне Эдуард Сперцян забил четыре гола и выполнил четыре результативных паса в восьми встречах за «быков» во всех турнирах.