У экс-футболиста «ПСЖ» диагностирован гепатит В, ему запретили играть и тренироваться

Бывший защитник «Пари Сен-Жермен», «Галатасарая», «Тоттенхэма» и «Вильярреала» Серж Орье попал в неприятную ситуацию. Этим летом он перешёл в состав иранского «Персеполиса», однако не сможет за него играть в обозримом будущем.

Как сообщает RMC Sport, у Орье диагностирован гепатит В. Из-за этого диагноза футболисту придётся провести не менее трёх месяцев на карантине. В результате этого иранская федерация футбола не выдала 32-летнему ивуарийскому защитнику лицензию на игру в местном чемпионате.

Отмечается, что Орье также запретят тренироваться в составе «Персеполиса» до тех пор, пока он будет являться переносчиком вируса. Тест на гепатит В делают один раз в три месяца. Если через три месяца анализы Сержа опять покажут наличие вируса, то ему придётся ждать до следующей пробы ещё три месяца.

Гепатит B — это инфекционное заболевание печени, вызываемое вирусом гепатита B. Данный вирус крайне заразен, поэтому его переносчиков помещают на карантин.