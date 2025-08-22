«Через 10 лет будет президентом «Зенита». Владимир Быстров — об Андрее Аршавине

Бывший российский полузащитник Владимир Быстров высказался о заместителе председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрее Аршавине. По словам Быстрова, через 10 лет Аршавин может стать президентом санкт-петербургского клуба. Отметим, что Владимир играл вместе с Андреем за сине-бело-голубых и сборную России.

— Как на льду взаимодействие с Аршавиным?

— Как обычно — кричит, орёт… Всё то же самое, как в футболе!

— Кем видите Андрея лет через 10?

— Как минимум президентом «Зенита».

— А как максимум?

— Всё от него зависит. Думаю, в политику он не пойдёт, поэтому достаточно будет президентства в «Зените», — приводит слова Быстрова «Спорт-экспресс».

По состоянию на сегодняшний день в чемпионате России лидирует московский «Локомотив». Железнодорожники набрали 13 очков по результатам пяти проведённых встреч. Второе место в турнирной таблице занимает «Краснодар», тройку лидеров замыкает ЦСКА. «Зенит» — девятый. Сине-бело-голубые одержали только одну победу в первых пяти турах РПЛ.