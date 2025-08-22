«Реал» видит в Уортоне замену Кроосу, «Кристал Пэлас» не продаст его дешевле € 80 млн — AS

Мадридский «Реал» проявляет интерес к 21-летнему полузащитнику «Кристал Пэлас» Адаму Уортону. Испанский гранд видит в нём потенциальную замену для Тони Кросса. Об этом сообщает AS.

По информации источника, англичанин обладает необходимыми качествами для команды Хаби Алонсо. Однако препятствием на пути перехода Уортона в «Реал» может стать его цена, поскольку «орлы» не готовы продавать игрока дешевле € 80 млн.

Подчёркивается, что «сливочные» могут попытаться подписать полузащитника, если совершат крупную продажу. Наиболее вероятным вариантом называется трансфер нападающего Родриго, которого «Королевский клуб» оценивает в € 80-90 млн.

В минувшем сезоне Уортон принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

