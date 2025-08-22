Скидки
Бавария Мюнхен — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Оганесян: хочется верить, что Антон Миранчук вернулся, чтобы быть полезным «Динамо»

Оганесян: хочется верить, что Антон Миранчук вернулся, чтобы быть полезным «Динамо»
Бывший футболист и тренер московского «Локомотива» Саркис Оганесян отреагировал на новости, что полузащитник «Сьона» Антон Миранчук переходит в московское «Динамо».

«Тяжело что-то говорить про Антона — мы его не видели год. Он мало играл в «Сьоне». Но точно могу сказать, что играть он умеет. Возвращение в Россию может вдохновить его и поможет подняться на тот уровень, на котором был несколько лет назад. Хочется верить, что Антон вернулся, чтобы быть полезным команде и сборной России. В Швейцарии ему пришлось тяжело. Была большая конкуренция, хотя и тут её хватает. Однако Карпин ему знаком, должно быть попроще», — сказал Оганесян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

