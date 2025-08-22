Скидки
21:30 Мск
Футбол Новости

Станислав Черчесов: не знал, что «Ахмат» не побеждает в Оренбурге с 2019 года

Станислав Черчесов: не знал, что «Ахмат» не побеждает в Оренбурге с 2019 года
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался в преддверии стартового матча 6-го тура чемпионата России, в котором его команда сыграет с «Оренбургом». Встреча состоится сегодня, 22 августа. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
22 августа 2025, пятница. 18:00 МСК
Оренбург
Оренбург
1-й тайм
1 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Томпсон – 1'    
Удаления: нет / Касинтура – 5'

«После кубковой игры мы готовились к «Крыльям Советов». Понятно, что обсудили и матч в Оренбурге, но мы должны были готовиться к предстоявшей тогда игре. Естественно, мы хотим сегодня, как и в прошлых матчах, проявить свои лучшие качества и набрать очки.

Нам нужна определённая стабильность. Ребята, вышедшие в матче с «Крыльями», достаточно качественно готовы, поэтому не думаю, что был смысл менять состав по сравнению с предыдущей игрой. Не знал, что мы не побеждаем в Оренбурге с 2019 года. С божьей помощью мы сделаем это сегодня снова», — сказал Черчесов в эфире «Матч Премьер».

В нынешнем сезоне «Ахмат» набрал шесть очков после пяти туров и располагается на седьмой строчке. «Оренбург» с пятью очками находится на 10-й строчке.

Новости. Футбол
