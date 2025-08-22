Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Атлетико» Симеоне: нужно концентрироваться на себе и продолжать расти

Тренер «Атлетико» Симеоне: нужно концентрироваться на себе и продолжать расти
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от матча 2-го тура Ла Лиги с «Эльче». В 1-м туре столичная команда уступила «Эспаньолу» (1:2).

Испания — Примера . 2-й тур
23 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Атлетико М
Мадрид
Не начался
Эльче
Эльче
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Как дела у команды после воскресного поражения? Полагаю, сейчас всё в порядке, как я и ожидал. Мы провели игру, у нас было много хороших моментов, но, очевидно, нам есть куда расти. Ожидаю напряжённого матча для обеих команд. Они играют в атакующем стиле, демонстрируя высокий уровень мастерства, и это потребует от нас полной отдачи.

Это [поражение в 1-м туре] не меняет многого из того, над чем мы работали с начала предсезонной подготовки: следует чётко понимать, что нам нужно делать, концентрироваться на себе, продолжать расти в этом направлении и верить в свои силы, чтобы это отражалось в игре», — приводит слова Симеоне AS.

Материалы по теме
«ПСЖ» и «Атлетико» борются за нападающего из чемпионата Испании — Оливейра
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android