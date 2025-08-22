Тренер «Атлетико» Симеоне: нужно концентрироваться на себе и продолжать расти

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от матча 2-го тура Ла Лиги с «Эльче». В 1-м туре столичная команда уступила «Эспаньолу» (1:2).

«Как дела у команды после воскресного поражения? Полагаю, сейчас всё в порядке, как я и ожидал. Мы провели игру, у нас было много хороших моментов, но, очевидно, нам есть куда расти. Ожидаю напряжённого матча для обеих команд. Они играют в атакующем стиле, демонстрируя высокий уровень мастерства, и это потребует от нас полной отдачи.

Это [поражение в 1-м туре] не меняет многого из того, над чем мы работали с начала предсезонной подготовки: следует чётко понимать, что нам нужно делать, концентрироваться на себе, продолжать расти в этом направлении и верить в свои силы, чтобы это отражалось в игре», — приводит слова Симеоне AS.