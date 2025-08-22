Расписание матчей 2-го тура чемпионата Испании — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 22 августа, матчем «Бетис» — «Алавес» стартует 2-й тур испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 2-го тура Ла Лиги (время московское):
Пятница, 22 августа:
22:30. «Бетис» — «Алавес».
Суббота, 23 августа:
18:00. «Мальорка» — «Сельта»;
20:30. «Атлетико» Мадрид — «Эльче»;
22:30. «Леванте» — «Барселона».
Воскресенье, 24 августа:
18:00. «Осасуна» — «Валенсия»;
20:30. «Вильярреал» — «Жирона»;
20:30. «Реал Сосьедад» — «Эспаньол»;
22:30. «Овьедо» — «Реал» Мадрид.
Понедельник, 25 августа:
20:30. «Атлетик» Бильбао — «Райо Вальекано»;
22:30. «Севилья» — «Хетафе».
