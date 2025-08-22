Расписание матчей 2-го тура чемпионата Испании — 2025/2026 по футболу

Скидки
Бавария Мюнхен — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Расписание матчей 2-го тура чемпионата Испании по футболу 2025/2026

Сегодня, 22 августа, матчем «Бетис» — «Алавес» стартует 2-й тур испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 2-го тура Ла Лиги (время московское):

Пятница, 22 августа:

22:30. «Бетис» — «Алавес».

Суббота, 23 августа:

18:00. «Мальорка» — «Сельта»;
20:30. «Атлетико» Мадрид — «Эльче»;
22:30. «Леванте» — «Барселона».

Воскресенье, 24 августа:

18:00. «Осасуна» — «Валенсия»;
20:30. «Вильярреал» — «Жирона»;
20:30. «Реал Сосьедад» — «Эспаньол»;
22:30. «Овьедо» — «Реал» Мадрид.

Понедельник, 25 августа:

20:30. «Атлетик» Бильбао — «Райо Вальекано»;
22:30. «Севилья» — «Хетафе».

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
