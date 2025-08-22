Скидки
Бавария Мюнхен — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Главная Футбол Новости

Расписание матчей 2-го тура чемпионата Франции по футболу 2025/2026

Расписание матчей 2-го тура чемпионата Франции — 2025/2026 по футболу
Сегодня, 22 августа, стартует 2-й тур французской Лиги 1 сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 2-го тура Лиги 1 (время московское):

Пятница, 22 августа:

21:45. «ПСЖ» — «Анже».

Суббота, 23 августа:

18:00. «Марсель» — «Париж»;
20:00. «Ницца» — «Осер»;
22:05. «Лион» — «Метц».

Воскресенье, 24 августа:

16:00. «Лорьян» — «Ренн»;
18:15. «Гавр» — «Ланс»;
18:15. «Страсбург» — «Нант»;
18:15. «Тулуза» — «Брест»;
21:45. «Лилль» — «Монако».

Действующий чемпион Франции — «ПСЖ». Также парижская команда по итогам прошлого сезона выиграла Кубок страны и Лигу чемпионов УЕФА.

Календарь матчей Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
