Расписание матчей 2-го тура чемпионата Франции — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 22 августа, стартует 2-й тур французской Лиги 1 сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 2-го тура Лиги 1 (время московское):
Пятница, 22 августа:
21:45. «ПСЖ» — «Анже».
Суббота, 23 августа:
18:00. «Марсель» — «Париж»;
20:00. «Ницца» — «Осер»;
22:05. «Лион» — «Метц».
Воскресенье, 24 августа:
16:00. «Лорьян» — «Ренн»;
18:15. «Гавр» — «Ланс»;
18:15. «Страсбург» — «Нант»;
18:15. «Тулуза» — «Брест»;
21:45. «Лилль» — «Монако».
Действующий чемпион Франции — «ПСЖ». Также парижская команда по итогам прошлого сезона выиграла Кубок страны и Лигу чемпионов УЕФА.