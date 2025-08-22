Скидки
Бавария Мюнхен — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Саркис Оганесян: нынешнее место в таблице — не для «Динамо», но это вопрос времени

Саркис Оганесян: нынешнее место в таблице — не для «Динамо», но это вопрос времени
Комментарии

Бывший футболист и тренер московского «Локомотива» Саркис Оганесян высказался о проблемах московского «Динамо» под руководством Валерия Карпина. Специалист возглавил команду этим летом. По итогам пяти стартовых туров Мир РПЛ «Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице.

«Пока «Динамо» чего-то не хватает. Но там квалифицированные игроки — тут вопросов нет. Думаю, тут вопрос времени. Карпин прекрасно знает плюсы и минусы игроков. Должны прибавить и подняться. Нынешнее место в таблице не для «Динамо». Команда должна справиться с ситуацией», — сказал Оганесян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

