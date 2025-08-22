Скидки
«Кержакову Саше — не спеши». Бубнов — о возможной смене тренера в «Ростове»

«Кержакову Саше — не спеши». Бубнов — о возможной смене тренера в «Ростове»
Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о потенциальном назначении Александра Кержакова на пост главного тренера «Ростова».

«Кержакову Саше — не спеши. Если зимой — да, у тебя время будет. Сейчас не спеши лезть в петлю. Там Черчесов в петлю полез. Но там, во-первых, состав посильнее. Во-вторых, он там был. Он знает, у него поддержка была. А ты — нет, поэтому не спеши. Если зимой будет, тебя туда пригласят, там у них совсем дела будут плохи, то иди — у тебя время будет. Потому что по составу они не должны вылетать, они должны вылазить», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После пяти туров Мир Российской Премьер-Лиги донской клуб набрал три очка и занимает 14-е место, находясь в зоне переходных матчей. В пяти турах РПЛ «Ростов» одержал одну победу и четыре раза проиграл.

