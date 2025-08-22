Скидки
Бавария Мюнхен — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Нужен Заболотный». Бубнов — о нападающих «Спартака» на матч с «Рубином»

«Нужен Заболотный». Бубнов — о нападающих «Спартака» на матч с «Рубином»
Аудио-версия:
Бывший защитник «Спартака» Александр Бубнов считает целесообразным для красно-белых выпустить форварда Антона Заболотного на матч 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Рубином», который состоится 23 августа.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 14:00 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Спартак М
Москва
«На мой взгляд, нужен Заболотный, потому что «Рубин» закроется. Бежать некуда Угальде, плюс Угальде сейчас плохо выглядит. Не знаю, с чем это связано. Может быть, в плохой форме. Может быть, ещё какие-то вещи. Надо Заболотного ставить и смотреть, как будут развиваться события», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Матч между «Рубином» и «Спартаком» пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступит Рафаэль Шафеев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск.

В нынешнем сезоне РПЛ Заболотный сыграл четыре матча, в которых не отметился результативными действиями.

