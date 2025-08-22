Скидки
Бавария Мюнхен — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Главная Футбол Новости

Эмери: нам нужно сбалансировать состав, добавив новых футболистов

Эмери: нам нужно сбалансировать состав, добавив новых футболистов
Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери дал комментарий касательно работы клуба на трансферном рынке этим летом.

«Разумеется, мы работаем над этим, клуб прилагает все усилия, чтобы наш состав был как можно крепче, мы пытаемся искать двух игроков на каждую позицию. Впереди ещё немало работы, некоторые игроки уходят, нам нужно восполнять эти потери.

Конечно же, мы ведём работу, у нас есть понимание, как это исправить, но нужно быть внимательными, продолжать двигаться вперёд. Игроков, которые есть у нас, хватит, чтобы навязать конкуренцию, однако у нас впереди более 50 матчей в этом сезоне. Нам нужно сбалансировать состав, добавив новых футболистов», — приводит слова Эмери официальный сайт «Астон Виллы».

