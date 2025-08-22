Скидки
Бавария Мюнхен — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
21:30 Мск
Главная Футбол Новости

Бубнов: «Сочи» — самая слабая команда РПЛ? По организации игры, но не по составу

Бубнов: «Сочи» — самая слабая команда РПЛ? По организации игры, но не по составу
Бывший защитник «Спартака» Александр Бубнов ответил, можно ли назвать «Сочи» наиболее слабой командой Мир Российской Премьер-Лиги на текущий момент.

«Можно ли сказать, что «Сочи» на данный момент самая слабая команда Российской Премьер-Лиги? По организации игры — да. Но не по составу. Вот я больше чем уверен, вот этих игроков сейчас Слишковичу дай — и они будут сильнее «Оренбурга», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После пяти туров чемпионата России команда Роберта Морено набрала одно очко и занимает последнее, 16-е место, находясь в зоне прямого вылета. В этих встречах «Сочи» четыре раза потерпел поражение и один раз сыграл вничью.

В 6-м туре РПЛ «Сочи» встретится с «Балтикой» (24 августа).

Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
