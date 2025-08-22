Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ПСЖ — Анже: онлайн-трансляция матча 2-го тура Лиги 1 2025/2026 начнётся в 21:45

«ПСЖ» — «Анже»: онлайн-трансляция матча 2-го тура Лиги 1-2025/2026 начнётся в 21:45
Комментарии

Сегодня, 22 августа, состоится матч 2-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «ПСЖ» и «Анже». Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступит Хаким Бен Эль-Хадж. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Франция — Лига 1 . 2-й тур
22 августа 2025, пятница. 21:45 МСК
ПСЖ
Париж
Не начался
Анже
Анже
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 1-м туре чемпионата Франции команда Луиса Энрике встречалась с «Нантом». «ПСЖ» одержал победу со счётом 1:0. «Анже» играл с «Парижем» и также одолел соперника со счётом 1:0.

В 11-м туре минувшего сезона Лиги 1 парижский клуб победил «Анже» со счётом 4:2, в 28-м туре соревнования — со счётом 1:0.

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Я думала, что мы пережили худшее с «ПСЖ», я ошибалась». Мама Рабьо — об отстранении сына

Какие карточки есть в футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android