«ПСЖ» — «Анже»: онлайн-трансляция матча 2-го тура Лиги 1-2025/2026 начнётся в 21:45

Сегодня, 22 августа, состоится матч 2-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «ПСЖ» и «Анже». Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступит Хаким Бен Эль-Хадж. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В 1-м туре чемпионата Франции команда Луиса Энрике встречалась с «Нантом». «ПСЖ» одержал победу со счётом 1:0. «Анже» играл с «Парижем» и также одолел соперника со счётом 1:0.

В 11-м туре минувшего сезона Лиги 1 парижский клуб победил «Анже» со счётом 4:2, в 28-м туре соревнования — со счётом 1:0.

