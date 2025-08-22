Тюкавин: Овечкин — очень ярый болельщик, ему нравится футбол, он любит «Динамо»

Нападающий футбольного московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о любви форварда и капитана команды НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина к футболу.

«Он очень ярый болельщик, переживает за «Динамо». Это видно. Как‑нибудь наведите на него камеру, вы увидите, что он прям постоянно в игре. Ему нравится футбол, он любит «Динамо». Так что с ним интересно смотреть футбол», — сказал Тюкавин в эфире «Матч ТВ».

В минувшем сезоне Овечкин стал рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, побив рекорд Уэйна Гретцки. Сейчас на счету российского форварда 897 шайб. Этим летом Овечкин посетил уже несколько встреч футбольного «Динамо».