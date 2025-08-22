Скидки
Бавария Мюнхен — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер «Арсенала» Артета: к матчу с «Лидс Юнайтед» Хаверц не готов

Тренер «Арсенала» Артета: к матчу с «Лидс Юнайтед» Хаверц не готов
Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета перед матчем 2-го тура АПЛ с «Лидс Юнайтед» дал комментарий касательно травмы нападающего Кая Хаверца. Встреча состоится 23 августа.

Англия — Премьер-лига . 2-й тур
23 августа 2025, суббота. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Лидс Юнайтед
Лидс
«Он определённо не будет готов к этому матчу. К сожалению, он получил травму. Мы пока что не знаем, насколько это серьёзно, нужно больше времени и обследований, лишь после этого мы поймём, что делать дальше.

Может ли это быть обострением травмы колена? Воздержусь от обсуждения деталей, но он не готов к игре, как я сказал ранее. Нужно лучше изучить данный вопрос, чтобы понять, что делать дальше.

Чем это может оказаться? Не знаю, худший сценарий на данный момент заключается в том, что он не сможет сыграть завтра. Я был бы рад видеть его в составе, чтобы он приносил пользу, однако, увы, это невозможно.

В психологическом плане с Каем всё в порядке — он сильный парень, преданный делу. Он замечательно восстановился после травмы подколенного сухожилия. По-моему, до того у него и не было травм — такое произошло впервые. Теперь же у него повреждение, посмотрим, насколько всё сложно, но я уверен, что он справится с этим наилучшим образом, ведь, как я упомянул, он силён духом, надеюсь, скоро мы вновь увидим его в игре», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

