В «Фиорентине» ответили на вопрос о переходе в РПЛ Бельтрана, интересующего ЦСКА и «Зенит»

В «Фиорентине» прокомментировали информацию об отказе атакующего полузащитника команды Лукаса Бельтрана переезжать в Россию. Ранее СМИ сообщали об интересе к аргентинскому футболисту со стороны ЦСКА и «Зенита».

«Мы точно не знаем, всё зависит от его воли. Но он ещё ничего не решил», — приводит слова представителя пресс-службы «Фиорентины» ТАСС.

Ранее журналист Флавио Оньиссанти на своей странице в социальной сети X подчеркнул, что Бельтран принял решение отказаться от переезда в Россию.

Полузащитник является футболистом «фиалок» с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 98 матчах во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

