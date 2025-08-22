«Оренбург» — «Ахмат»: гости остались вдесятером на пятой минуте

В эти минуты проходит матч 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Оренбург» и грозненский «Ахмат». Команды играют на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступает Владислав Целовальников (Астрахань). Стартовый свисток судьи прозвучал в 18:00 мск. «Оренбург» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На пятой минуте с поля был удалён нападающий «Ахмата» Эгаш Касинтура.

В прошлом сезоне чемпионата России по футболу «Оренбург» и «Ахмат» дважды встречались между собой. Первая встреча завершилась вничью со счётом 0:0, а в ответном матче сильнее оказались футболисты команды из Грозного — 1:0.

В нынешнем сезоне «Ахмат» набрал шесть очков после пяти туров и располагается на седьмой строчке. «Оренбург» с пятью очками находится на 10-й строчке.