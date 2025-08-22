Алексис Дуарте близок к уходу из «Спартака» — журналист Бронсе

Центральный защитник «Спартака» Алексис Дуарте может покинуть московский клуб. Об этом сообщает журналист Уилсон Гонсалес Бронсе на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, парагвайский футболист близок к переходу в неназванную команду из Бразилии.

Дуарте перешёл в «Спартак» из «Серро Портеньо» зимой 2023 года. За этот период защитник принял участие в 65 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с московским клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

