«Он готов к игре и полон энтузиазма». Тренер «Арсенала» Артета — о Дьёкереше

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета перед матчем 2-го тура английской Премьер-лиги с «Лидс Юнайтед» высказался о готовности нового нападающего команды Виктора Дьёкереша к игре.

«Являлось ли частью плана то, что в своей дебютной встрече Дьёкереш отыграл 60 минут? Это зависело от хода матча. В каждой игре есть разные испытания и возможности. Полагаю, предыдущая встреча требовала многого в плане физической подготовки, по ряду причин та игра стала открытой, мы решили, что на тот момент Дьёкерешу следовало покинуть поле, у нас в запасе был Кай [Хаверц], который может перевернуть ход встречи.

Готов ли Виктор сейчас? Да, готов. Он полон энтузиазма. На этой неделе он очень хорошо тренировался, он провёл у нас ещё одну неделю, Виктор выглядит здорово», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».