Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Он готов к игре и полон энтузиазма». Тренер «Арсенала» Артета — о Дьёкереше

«Он готов к игре и полон энтузиазма». Тренер «Арсенала» Артета — о Дьёкереше
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета перед матчем 2-го тура английской Премьер-лиги с «Лидс Юнайтед» высказался о готовности нового нападающего команды Виктора Дьёкереша к игре.

Англия — Премьер-лига . 2-й тур
23 августа 2025, суббота. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Лидс Юнайтед
Лидс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Являлось ли частью плана то, что в своей дебютной встрече Дьёкереш отыграл 60 минут? Это зависело от хода матча. В каждой игре есть разные испытания и возможности. Полагаю, предыдущая встреча требовала многого в плане физической подготовки, по ряду причин та игра стала открытой, мы решили, что на тот момент Дьёкерешу следовало покинуть поле, у нас в запасе был Кай [Хаверц], который может перевернуть ход встречи.

Готов ли Виктор сейчас? Да, готов. Он полон энтузиазма. На этой неделе он очень хорошо тренировался, он провёл у нас ещё одну неделю, Виктор выглядит здорово», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

Материалы по теме
Тренер «Арсенала» Артета: к матчу с «Лидс Юнайтед» Хаверц не готов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android