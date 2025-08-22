Ловчев: дайте Станковичу успокоить всех. До конца сезона!

Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев считает, что главному тренеру красно-белых Деяну Станковичу стоит дать отработать нынешний сезон.

«Дайте Станковичу отработать этот сезон. Да, он немного разрушил внутреннее состояние «Спартака» своими всплесками, конфликтами с судьями и так далее. Игроки стали такими же — один нападающий прыгает на футболиста в центре поля, второй за минуту получает две карточки. Это всё внутреннее состояние команды. Дайте тренеру успокоить всех. До конца сезона!» — сказал Ловчев в эфире «Матч Премьер».

Станкович был назначен на должность главного тренера «Спартака» летом 2024 года. После пяти туров нынешнего сезона Мир Российской Премьер-Лиги команда сербского специалиста набрала пять очков и занимает 13-е место, находясь в зоне переходных матчей.

В 6-м туре РПЛ московский клуб встретится с «Рубином». Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступит Рафаэль Шафеев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск.

