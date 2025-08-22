«Манчестер Юнайтед» близок к покупке вратаря «Антверпена» за € 20 млн — The Guardian

«Манчестер Юнайтед» находится в шаге от приобретения 23-летнего вратаря «Антверпена» Сенне Ламменса за € 20 млн. Бельгийский футболист должен составить конкуренцию голкиперу «красных дьяволов» Андре Онана. Об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, Онана рассчитывает остаться в английском гранде. Ему сообщили, что манкунианцы отклонили несколько предложений по нему, однако теперь камерунец должен быть готов к конкуренции с Ламменсом за место в составе «Манчестер Юнайтед».

Ламменс играет за «Антверпен» с лета 2023 года. В минувшем сезоне вратарь принял участие в 44 матчах во всех турнирах, 10 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

