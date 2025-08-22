Скидки
Бавария Мюнхен — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Бубнов высказал мнение, в чём парадокс предстоящей встречи «Зенита» и «Динамо» Мх

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказал мнение, в чём заключается парадокс предстоящей встречи санкт-петербургского «Зенита» и махачкалинского «Динамо» в рамках 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
«Парадокс в чём заключается? Что сейчас перед этой игрой у Семака, который играет в Санкт-Петербурге, у него больше проблем, ему больше нужно думать, чем Биджиеву. У того сейчас с вратарём решить, и всё, остальное всё остаётся», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Матч состоится в субботу, 23 августа, в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Начало игры запланировано на 16:15 по московскому времени.

