Бавария Мюнхен — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Главная Футбол Новости

В «Строгино» подтвердили, что 15-летний Харитонов отправился на стажировку в «Жирону»

В «Строгино» подтвердили, что 15-летний Харитонов отправился на стажировку в «Жирону»
В «Строгино» подтвердили информацию, что 15-летний полузащитник команды Никита Харитонов отправился на стажировку в «Жирону».

«Никита Харитонов 20 августа отправился на стажировку в «Жирону». В начале сентября футболист вернётся в расположение команды», — сообщает пресс-служба «Строгино».

Ранее о приглашении футболиста в каталонский клуб сообщил портал «Бомбардир». Подчёркивалось, что селекционеры City Group обратили внимание на футбольные качества Харитонова и провели беседу с его представителями о потенциальном трансфере в будущем.

На текущий момент «Жирона» выступает в испанской Примере. В минувшем сезоне клуб заработал 41 очко и расположился на 16-й строчке.

