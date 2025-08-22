Экс-игрок «Зенита» Данни поздравил Артёма Дзюбу с днём рождения

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Мигел Данни поздравил экс-нападающего сине-бело-голубых Артёма Дзюбу, ныне выступающего в составе тольяттинского «Акрона», с днём рождения. Сегодня, 22 августа, футболисту исполняется 37 лет.

«Я уже говорил с Артёмом сегодня. С днём рождения, мой большой друг Дзюба! С наилучшими пожеланиями и всего наилучшего! Надеюсь, он будет играть как можно дольше», — сказал Данни в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, Дзюба является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Сейчас на его счету 242 гола. За стартовые пять туров нового сезона Мир РПЛ он забил два гола и отдал две результативные передачи.