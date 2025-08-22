Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Арсенала» Артета поделился ожиданиями от матча АПЛ с «Лидс Юнайтед»

Тренер «Арсенала» Артета поделился ожиданиями от матча АПЛ с «Лидс Юнайтед»
Комментарии

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высоко отозвался о «Лидс Юнайтед», с которым лондонцы сыграют во 2-м туре английской Премьер-лиги. Встреча состоится 23 августа.

Англия — Премьер-лига . 2-й тур
23 августа 2025, суббота. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Лидс Юнайтед
Лидс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я сильно впечатлён. Я наблюдаю за их игрой, смотрел их предсезонные встречи, видел их матч в понедельник (команда из Йоркшира в 1-м туре АПЛ переиграла «Эвертон» со счётом 1:0. — Прим. «Чемпионата»), а также их игру в прошлом году. Хочу отметить их стиль, работу тренера. Уверен, завтра нас ждёт непростая игра», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

По итогам прошлого сезона АПЛ «Арсенал» финишировал на втором месте с 74 очками в активе. «Лидс Юнайтед» со 100 очками стал победителем Чемпионшипа и напрямую вышел в элитный английский дивизион.

Материалы по теме
«Он готов к игре и полон энтузиазма». Тренер «Арсенала» Артета — о Дьёкереше
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android