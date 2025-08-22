Тренер «Арсенала» Артета поделился ожиданиями от матча АПЛ с «Лидс Юнайтед»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высоко отозвался о «Лидс Юнайтед», с которым лондонцы сыграют во 2-м туре английской Премьер-лиги. Встреча состоится 23 августа.

«Я сильно впечатлён. Я наблюдаю за их игрой, смотрел их предсезонные встречи, видел их матч в понедельник (команда из Йоркшира в 1-м туре АПЛ переиграла «Эвертон» со счётом 1:0. — Прим. «Чемпионата»), а также их игру в прошлом году. Хочу отметить их стиль, работу тренера. Уверен, завтра нас ждёт непростая игра», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

По итогам прошлого сезона АПЛ «Арсенал» финишировал на втором месте с 74 очками в активе. «Лидс Юнайтед» со 100 очками стал победителем Чемпионшипа и напрямую вышел в элитный английский дивизион.