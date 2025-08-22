«Оренбург» — «Ахмат»: Сидоров сравнял счёт на 56-й минуте

В эти минуты проходит матч 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Оренбург» и грозненский «Ахмат». Команды играют на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступает Владислав Целовальников (Астрахань). Стартовый свисток судьи прозвучал в 18:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт 2:2.
На 56-й минуте защитник «Ахмата» Максим Сидоров сравнял счёт.
В прошлом сезоне чемпионата России по футболу «Оренбург» и «Ахмат» дважды встречались между собой. Первая встреча завершилась вничью со счётом 0:0, а в ответном матче сильнее оказались футболисты команды из Грозного — 1:0.
В нынешнем сезоне «Ахмат» набрал шесть очков после пяти туров и располагается на седьмой строчке. «Оренбург» с пятью очками находится на 10-й строчке.
- 22 августа 2025
-
20:01
-
20:00
-
19:59
-
19:46
-
19:43
-
19:41
-
19:29
-
19:28
-
19:24
-
19:21
-
19:18
-
19:11
-
19:06
-
19:00
-
19:00
-
18:57
-
18:49
-
18:45
-
18:45
-
18:34
-
18:26
-
18:24
-
18:16
-
18:09
-
18:06
-
18:00
-
18:00
-
17:56
-
17:42
-
17:35
-
17:34
-
17:30
-
17:25
-
17:24
-
17:22