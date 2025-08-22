Скидки
Хуан Касерес рассказал, насколько в «Динамо» приняли требования тренерского штаба Карпина

Аудио-версия:
Защитник московского «Динамо» Хуан Касерес ответил, насколько команда приняла требования, предъявляемые ей тренерским штабом.

«Конечно, мы понимаем требования, которые даже на тренировках очень высокие. Тренер говорит нам: в матчах мы пробегаем больше соперников, но одного бега недостаточно, нужно играть в футбол. Нам нужно более активно двигать мяч в середине поля и чаще снабжать мячами нападающих, чтобы они забивали», — приводит слова Касереса пресс-служба «Динамо» на официальном сайте.

После пяти туров Мир Российской Премьер-Лиги команда Валерия Карпина набрала пять очков и занимает 11-е место. В этих играх РПЛ «Динамо» один раз победило, два раза потерпело поражение и два раза разделило очки с соперниками.

«Динамо» объявило о назначении Карпина на пост главного тренера команды 13 июня. Контракт с 56-летним специалистом рассчитан до 2028 года.

