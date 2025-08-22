Хуан Касерес рассказал, насколько в «Динамо» приняли требования тренерского штаба Карпина

Защитник московского «Динамо» Хуан Касерес ответил, насколько команда приняла требования, предъявляемые ей тренерским штабом.

«Конечно, мы понимаем требования, которые даже на тренировках очень высокие. Тренер говорит нам: в матчах мы пробегаем больше соперников, но одного бега недостаточно, нужно играть в футбол. Нам нужно более активно двигать мяч в середине поля и чаще снабжать мячами нападающих, чтобы они забивали», — приводит слова Касереса пресс-служба «Динамо» на официальном сайте.

После пяти туров Мир Российской Премьер-Лиги команда Валерия Карпина набрала пять очков и занимает 11-е место. В этих играх РПЛ «Динамо» один раз победило, два раза потерпело поражение и два раза разделило очки с соперниками.

«Динамо» объявило о назначении Карпина на пост главного тренера команды 13 июня. Контракт с 56-летним специалистом рассчитан до 2028 года.

Самая крупная победа «Динамо»: