Главная Футбол Новости

«Оренбург» — «Ахмат»: грозненцы остались вдевятером после удаления Садулаева

«Оренбург» — «Ахмат»: грозненцы остались вдевятером после удаления Садулаева
Аудио-версия:
В эти минуты проходит матч 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Оренбург» и грозненский «Ахмат». Команды играют на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступает Владислав Целовальников (Астрахань). Стартовый свисток судьи прозвучал в 18:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт 2:2.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
22 августа 2025, пятница. 18:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Томпсон – 1'     2:0 Томпсон – 45'     2:1 Силва – 47'     2:2 Сидоров – 56'    
Удаления: нет / Касинтура – 5', Садулаев – 64'

На 64-й минуте капитан «Ахмата» Лечи Садулаев получил прямую красную карточку.

В прошлом сезоне чемпионата России по футболу «Оренбург» и «Ахмат» дважды встречались между собой. Первая встреча завершилась вничью со счётом 0:0, а в ответном матче сильнее оказались футболисты команды из Грозного — 1:0.

В нынешнем сезоне «Ахмат» набрал шесть очков после пяти туров и располагается на седьмой строчке. «Оренбург» с пятью очками находится на 10-й строчке.

